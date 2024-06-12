Paul Smith ポールスミス スーツ セットアップ ブラック 黒色 XL

#ryo_ポールスミス#ryo_セットアップご閲覧頂きありがとうございます。只今フォロー割、リピート割、おまとめ割しております！希望の方は事前にお願い致します。購入後の対応は出来かねますのでよろしくお願い致します。商品詳細◆ ブランド ◆・・・【 PaulSmithLONDON 】◆ サイズ ◆・・・【 XL 】◇ジャケット◇〈 着丈〉・・・ 80cm〈 身幅〉・・・ 52cm〈 肩幅〉・・・ 47cm〈 袖丈〉・・・ 64cm◇パンツ◇〈 着丈〉・・・ 105cm〈 股下〉・・・ 78cm〈 ウエスト〉・・・ 42cm〈 ヒップ〉・・・ 47cm※各採寸は素人採寸です。採寸箇所や採寸方法も当方基準となりますので、採寸者が変われば誤差が生じます。計測が難しいデザインの場合には誤差も大きくなりますので、誤差が気になる方は入札をお控え下さい。◆ 素材 ◆毛 100%◆ 色 ◆・・・【 ブラック系 】画像と現物の色に誤差がございます。ご了承下さい。◆商品の状態◆・・・【目立った傷や汚れ無し 】USED品である以上多少の汚れやダメージ・経年劣化やなどある可能性もありますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。SAYM1655カラー···ブラック季節感···春、夏、秋、冬



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