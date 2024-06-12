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Paul Smith ポールスミス スーツ セットアップ ブラック 黒色 XL
商品番号 I98552561181
商品名

Paul Smith ポールスミス スーツ セットアップ ブラック 黒色 XL
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 5,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ryo_ポールスミス#ryo_セットアップご閲覧頂きありがとうございます。只今フォロー割、リピート割、おまとめ割しております！希望の方は事前にお願い致します。購入後の対応は出来かねますのでよろしくお願い致します。商品詳細◆　ブランド　◆・・・【　PaulSmithLONDON　】◆　サイズ　◆・・・【　XL　】◇ジャケット◇〈　着丈〉・・・　80cm〈　身幅〉・・・　52cm〈　肩幅〉・・・　47cm〈　袖丈〉・・・　64cm◇パンツ◇〈　着丈〉・・・　105cm〈　股下〉・・・　78cm〈　ウエスト〉・・・　42cm〈　ヒップ〉・・・　47cm※各採寸は素人採寸です。採寸箇所や採寸方法も当方基準となりますので、採寸者が変われば誤差が生じます。計測が難しいデザインの場合には誤差も大きくなりますので、誤差が気になる方は入札をお控え下さい。◆　素材　◆毛　100%◆　色　◆・・・【　ブラック系　】画像と現物の色に誤差がございます。ご了承下さい。◆商品の状態◆・・・【目立った傷や汚れ無し　】USED品である以上多少の汚れやダメージ・経年劣化やなどある可能性もありますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。SAYM1655カラー···ブラック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/competitive597381.html
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