美品　J.PRESS 4B BAGGY BLAZER 紺ブレ　ダブルブレザー

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Brand.J.PRESSORIGINALSStyleno.BZOASS0052Modelname.4BBAGGYBLAZERMaterial.W/M/PTROPICALComposition.Wool35%,Mohair10%,Polyester55%Size.38Color.Navy-075Countryoforigin.Chinamodel：171cmsize38(Navy)金欠のため出品大きめのサイズなので中に着込め、真夏や真冬以外は着れそうです。試着のみ美品 タグ付きルードギャラリーラグスマクレガーアディクトクローズ ルイスレザー ciotaAURALEEオーラリーsteinシュタインYOKEヨークURUウル SUNSEAサンシーCOMOLIコモリUNUSEDアンユーズド NEATニートGraghpaperグラフペーパーYAECAヤエカ crepsculeクレプスキュールDIGAWELディガウェル henderschemeエンダースキーマunfilアンフィルAetaアエタ needlesニードルズSTUDIONICHOLSONスタジオニコルソン JieDaジエダLITTLEBIGリトルビッグWranglerラングラー goro'sゴローズNEONSIGNネオンサインDAIRIKUダイリクKAIKOカイコー SHINYAKOZUKAシンヤコズカtoironierトワロニエ plannelフランネルKHOKIコッキALLEGEアレッジ クロムハーツ ガルニ motoKIJIMATAKAYUKIキジマタカユキkolorカラーATHAアタ JILSANDERジルサンダーMidorikawaミドリカWELLDERウェルダー HERILLヘリルATONエイトンBATONERバトナーPLAYCOMEEdesGARCONSコムデギャルソンlownnロウンbrownby2tacsササフラスラルフローレンRRLブルーブルーハリウッドランチマーケット