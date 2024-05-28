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美品　J.PRESS 4B BAGGY BLAZER 紺ブレ　ダブルブレザー
商品番号 O74397139450
商品名

美品　J.PRESS 4B BAGGY BLAZER 紺ブレ　ダブルブレザー
ブランド名 ジェイプレス
特別価格 税込 24,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Brand.J.PRESSORIGINALSStyleno.BZOASS0052Modelname.4BBAGGYBLAZERMaterial.W/M/PTROPICALComposition.Wool35%,Mohair10%,Polyester55%Size.38Color.Navy-075Countryoforigin.Chinamodel：171cmsize38(Navy)金欠のため出品大きめのサイズなので中に着込め、真夏や真冬以外は着れそうです。試着のみ美品　タグ付きルードギャラリーラグスマクレガーアディクトクローズ　ルイスレザー　ciotaAURALEEオーラリーsteinシュタインYOKEヨークURUウル　SUNSEAサンシーCOMOLIコモリUNUSEDアンユーズド　NEATニートGraghpaperグラフペーパーYAECAヤエカ　crepsculeクレプスキュールDIGAWELディガウェル　henderschemeエンダースキーマunfilアンフィルAetaアエタ　needlesニードルズSTUDIONICHOLSONスタジオニコルソン　JieDaジエダLITTLEBIGリトルビッグWranglerラングラー　　goro'sゴローズNEONSIGNネオンサインDAIRIKUダイリクKAIKOカイコー　SHINYAKOZUKAシンヤコズカtoironierトワロニエ　plannelフランネルKHOKIコッキALLEGEアレッジ　クロムハーツ　ガルニ　motoKIJIMATAKAYUKIキジマタカユキkolorカラーATHAアタ　JILSANDERジルサンダーMidorikawaミドリカWELLDERウェルダー　HERILLヘリルATONエイトンBATONERバトナーPLAYCOMEEdesGARCONSコムデギャルソンlownnロウンbrownby2tacsササフラスラルフローレンRRLブルーブルーハリウッドランチマーケット
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