轟轟戦隊ボウケンジャー 緊急轟轟合体　DXサイレンビルダー

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商品詳細
轟轟戦隊ボウケンジャー緊急轟轟合体DXサイレンビルダー子どもが数年間使用しておりました。使用しなくなってから大切に保管しておりましたが、今後使う予定がないため出品します。・中古品にご理解いただける方のみ、ご購入お願いいたします。・コメントなし即購入OKです。・古いものなので完璧を求める方はご遠慮ください。・発送は平日のみです。・原則、取り置きは対応いたしません。・値段交渉中でも先に購入した方に販売します。
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