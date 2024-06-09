エドロバートジャドソン　折り財布　がま口

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地定価:¥35,200EDROBERTJUDSON/エドロバートジャドソンB01QWL-38BEDROBERTJUDSON/ODDHALFWALLET口金の外周についた金属フレームの両端を押して歪ませる事で開閉する仕組みのがま口がついた財布。コインケース部分は片手でがま口をワンタッチで開ける事ができ、二つ折りの財布は本体を全て袋で構成しODDシリーズの共通性を持たせています。エントロフィーノラムレザーを使用しています。紙幣用ポケットx1カードポケットx8コインポケットx1MATERIAL：ENTREFINOLAMBSIZE：H:9.5cmW:10.5cm2ヶ月程度しか使用しておらず美品です。
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