adidas ゲームシャツ バイエルンミュンヘン ユニフォーム vintage

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商品詳細
バイエルンミュンヘンのユニフォーム(ゲームシャツ)です！表面にほつれがありダメージがありますがまだまだ着ていただけます！着丈74身幅56肩幅ラグラン袖丈42柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックカラー···レッド袖丈···半袖季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋
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