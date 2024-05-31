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adidas ゲームシャツ バイエルンミュンヘン ユニフォーム vintage
商品番号 G92034968120
商品名

adidas ゲームシャツ バイエルンミュンヘン ユニフォーム vintage
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バイエルンミュンヘンのユニフォーム(ゲームシャツ)です！表面にほつれがありダメージがありますがまだまだ着ていただけます！着丈74身幅56肩幅ラグラン袖丈42柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックカラー···レッド袖丈···半袖季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋
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