【FENDI】✖ハイブランドコラボ️ 二つ折り財布

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【FENDI】✖️ジョシュア・ヴィーダス【限定品】二つ折り財布 【ハイブランドコラボ】LAを拠点にするヴィジュアルアーティスト「ジョシュア・ヴィーダス(JoshuaVides)」とコラボレーションしたFENDIコレクション“CaliforniaSky”。ブラック\u0026ホワイトのマーカーでスケッチ風に加工するアート作品が特徴です。最近では渋谷で個展を開いて話題になりました。2020年の夏にGINZASIX【FENDI】直営店で購入。“CaliforniaSky”コレクションを見に行った際にインパクトのある白い二つ折り財布を見つけショップスタッフに【限定】【コラボ】と言われ購入しました。夏用の夜遊び財布として2シーズン使いました。女性やスタイリストさんには”FENDIコラボいいね！”っと評価高かったです。夏用カジュアルにはピッタリだと思います。また他の人とカブる事はないと思います。他FENDIミニ財布を購入し利用頻度が下がりましたので出品させていただきます。即日発送いたします。札入れ2箇所、カードポケット8枚、小銭入れ無し小銭入れがついていないのでマチも薄くポケットに入れてもかさばりません。基本的にハイブランドの二つ折り財布には小銭れは付きません。アジア向け商品のみにつけるそうです。シワ、型崩れ、キズ、汚れ、があります。中古品としてご理解ください。本体、箱、保存袋、ショッパー型番…7M0169AD61F1C6C財布形···二つ折り素材···本革カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）#FENDI#フェンディ#財布#ハイブランド#限定#夏用#二つ折り財布