PRADA　カシミヤ　ウール　マフラー　フリンジ　刺繍ロゴ　CASHMERE

プラダのカシミア混マフラーです。プラダのロゴが刺繍で入っています。ユニセックスで着用できると思います。USED品ではありますが、大きな傷みはございません。古着に抵抗がない方は購入をご検討いただけますと幸いです。RN98339CA34767全長 約148センチ ※フリンジ込幅 約20センチ (素人採寸)服・小物はおまとめで値引きできます。1点追加ごとに200円割引✨(例：3点同時に購入…400円引)コメントでまとめたい商品のタイトルまたはブランドと特徴をお伝えくださいm(__)mコメントするページは１ヶ所で大丈夫です(^^)検索はこちらからどうぞ✨#断捨離侍の出品物_衣料#断捨離侍の出品物_小物即購入優先です。「購入いいですか」系の事前コメント不要です。その他のコメントをする方はまずプロフを読んでいただけると助かります…(^_^;)#断捨離侍の出品物柄・デザイン...無地カラー...ブラック素材...カシミヤ素材...ウール柄・デザイン...プリント（ロゴなど）



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