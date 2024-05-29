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【希少、プリントミス？】FINALHOME Tシャツ
商品番号 G99801818566
商品名

【希少、プリントミス？】FINALHOME Tシャツ
ブランド名 ファイナルホーム
特別価格 税込 5,389 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他サイトでは正規プリントでの出品がありましたが、こちらはまるでプリントミスのようなトリッキーなプリントのデザインです。長期保管のため折りたたみジワができており、襟元にやや色落ちありますが、着用には問題ない範囲だと思います。カラー···レッド袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/procurement1033.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming268592.html
http://narcologia.ru/goods/capitation905908.html

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