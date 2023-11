【希少、プリントミス？】FINALHOME Tシャツ

他サイトでは正規プリントでの出品がありましたが、こちらはまるでプリントミスのようなトリッキーなプリントのデザインです。長期保管のため折りたたみジワができており、襟元にやや色落ちありますが、着用には問題ない範囲だと思います。カラー···レッド袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏



