定価2,9万円の6割引パイソン蛇革ラウンドジップ長財布新品未使用箱付B天然色

定価2,9万円の6割引パイソン蛇革pythonleatherラウンドジップ長財布新品未使用箱付ナチュラル天然色B(qz12635)パイソン蛇革の長財布です●新品未使用箱付きです●ラウンドジップで、札入れ5か所、ジッパー付き小銭入れ1か所、カード入れ12か所です。10X20cm素材： パイソン蛇革色： ナチュラル天然色定価2,9万円の6割引ですカラー···ベージュ柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革



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