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スタースティングレイ　財布　レッド　ラウンド　ロングウォレット　スティングレー
商品番号 F66725032684
商品名

スタースティングレイ　財布　レッド　ラウンド　ロングウォレット　スティングレー
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 27,299 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■品名：ラウンド　ロングウォレット■カラー/素材：外装：エイ革　※研磨部分：白〜乳白色内装：牛革裏地：ナイロン■仕様：カードホルダーx20枚、小銭入れx1、大型ポケット(札入れ含む）x5■サイズ：本体/W/100mmH/195mmD/30mm誤差あります。同じシリーズ皮革違いはコチラ#YOPIOBurano他のスティングレーシリーズはコチラ#YOPIOstingray他のレザーアイテムはコチラ#YOPIOleather内側にはクローム鞣しのカウレザーを使用。革製品特有の傷やシワを目立ちにくくし耐久性も弾力もあり長くご愛用出来ます。■注意点★商品の画像につきましては、極力実際の商品の色合い出るように最善を尽くしておりますが、ご覧頂くパソコン・モニターなどの環境により、実際の商品と色合いが異なる場合がございます。詳細はプロフィールをご確認の程宜しくお願い致します。★ファスナー　内部の画像は共通サンプル画像です。カード　コイン　札類などは付属しません。カラー···レッド素材···本革
http://narcologia.ru/goods/Sydney483549.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant597482.html
http://narcologia.ru/goods/septet638819.html
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