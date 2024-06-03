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【FUNK PLUS】３連レザースタッズベルト（ウエスト72〜84cm）
商品番号 D38055436055
商品名

【FUNK PLUS】３連レザースタッズベルト（ウエスト72〜84cm）
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【FUNKPLUS】３連レザースタッズベルト●商品説明スナップボタンに「FUNKPLUSUSA」の刻印あり。（写真2枚目参照）バックルはスナップボタンで着脱できるため交換も可能です。ベルト幅は2.8cmと太すぎず、ほとんどのパンツのベルトループに通るので使いやすいです。素　材：レザー（BLACK）サイズ：全長93cm　　　　ベルト幅2.8cm　　　　ウエスト72~84cm※平置きで採寸（素人採寸ですので、多少の誤差についてはご了承ください）●発送方法らくらくメルカリ便での発送予定●注意事項即決済可能な方については即購入OKです。コンビニ/ATM支払の方はご購入前に必ず、コメントにて支払予定日のご連絡をいただきますようお願いします。プロフィール欄のご確認をお願いいたします。当方ペットは飼っておらず、家族含め喫煙者はおりません。目立った傷や汚れはありませんが、一度人の手に渡った中古品になりますので、神経質な方は購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。購入後の返品、交換等については一切対応しておりませんのでご了承くださいませ。#FUNKPLUS#ファンクプラス#スタッズベルト
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