マッキントッシュロンドン ネクタイ ドット柄 パープル シルク 日本製

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値下げしました。MACKINTOSHLONDON/マッキントッシュロンドンのネクタイになります。✍️MACKINTOSHLONDONマッキントッシュロンドンは「マッキントッシュ」の最上級ラインでフィロソフィーよりも価格帯が高い物を取り扱っております。肉厚で艶やかなシルクを使用しております。上品、かつ高級感のあるパープルでVゾーンを上品に華やかに演出してくれます。デザイン性の高いピンドット柄で、ビジネス、カジュアル、結婚式やパーティーなどでもお使いいただける汎用性の高い一本です。大剣幅も使いやすい8㎝タイプ。ネクタイを結んだ時にディンプルや結び目がキレイにきまって立体感が出やすい肉厚感もgoodですね！さすがMADEINJAPAN製です。質の良さが実感出来ると思います。♣︎ブランドMACKINTOSHLONDON♣︎ドット柄タイ♣︎カラー パープル系♣︎大剣幅：約8㎝♣︎全長：約147㎝♣︎状態使用頻度は短時間で2回だけなので状態はすこぶる良好です。目立つような汚れ、シミ、ダメージはなく、美品のお品になります。まだまだ沢山お使いいただける商品です。あくまでも中古品になりますので神経質な方の購入はご遠慮下さい。丁寧に梱包してネコポスにて発送致します。柄・デザイン···ドットカラー···パープル#MACKINTOSHLONDON#マッキントッシュ#マッキントッシュロンドン#ネクタイ#ドット#ピンドット#パープル#シルク#日本製