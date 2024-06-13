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NIKE DUNK HIGH ムーンフォッシル 27
商品番号 W66938118846
商品名

NIKE DUNK HIGH ムーンフォッシル 27
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

表記サイズは27ですが、ウィメンズなのでメンズサイズは26.5cmです。今年7月上旬にスニーカーダンク様にて購入させて頂いたものです。あまり目立つ汚れはなく、しわはついていますが、割と綺麗であると思います。タグはありません。値下げ不可です。普段、メンズの27cmのスニーカーを履いていますが、私は普通に履けました。ナイキウィメンズダンクハイムーンフォッシルメインカラー...ブラウンモデル/シリーズ...DUNKモデル/商品名...HighM.PStudiosPENFIELDペンフィールドGILDANギルダン8eightエイトMONO-MARTモノマートChampionチャンピオンSnapclubスナップクラブremerNOMANUALchikashitsu+HOLYINCODEraucohousehififnkNOMANUAL2planascloSCENERITYfollowinescstudiomahagridvivastudioCOLNSCENERITYremerkutirLIDNMHARERAGEBLUEEMMACLOTHESSTUDIOUSnano・universeINTERFACTORYBEAMSDOOPZAdoonplainUNITEDTOKYOTHENORTHFACEOUTDOORKUUUPYMONOMARTKANGOLCasperJohnADRERMinoriTYFREAKSSTORECOOOPERWEGONilwayNONEEDJUNRedNikoand…
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