シャイニング クロコダイル長財布 ミッドナイトブルー 濃青 ワニ革財布 ...

閲覧ありがとうございます。洗練されたスタイルと高級感を兼ね備えた大人の男性にぴったりのアイテムです。値下げ交渉okです！金額していない場合は一律5%の割引対応させていただきます！その他にもクロコダイル製品を販売中です↓#Sayoteクロコ革小物シャイニング加工はエナメルのような人工的な光沢加工ではなく、メノウ石という特殊な石で磨くことで光沢を出します。通常のクロコ革よりも手間がかかること、また加工できる職人が限られていることから希少性があります。カラーはミッドナイトブルー。美しい濃い青色が魅力的で、持つ人の品格を高めます。内装にはアクセントのクロコダイルカラーと同系色の牛本革を使用。クロコダイルの高級感に負けない作りとなっています。※写真は無加工ですが、明るい場所で撮影しています。色味が変わらないよう気をつけていますが、追加の写真など希望の場合はお伝えください。ワニ革の財布は手触りが柔らかく、使い込むほどに風合いが増し、丈夫で長持ちします。ワニの模様は同じ物は２つとありません。世界に一つだけの模様、一点物でございます。海外の職人にオーダー依頼し一つ一つ丁寧に作られました。今回オーダーにこだわった部分は・ファスナー持ち手にクロコ革を採用・小銭入れに片マチ採用で機能性向上・小銭入れ内側にも牛本革・ゴールドファスナー見た目と機能性を両立しました。【動物革の特性】ワニは陸地でも生活する生き物です。そしてご存知の通りとても凶暴な生物です。地を這う際につく傷や仲間との争いでつく傷等、生きていた頃についた傷が革に残っていることもあります。こうしてついた傷はリアルレザーである証でもありますまたハンドメイド品のため工程上につく擦れや色ムラが生じる場合がございます。商品にならないものは事前に省いております。心配な点やご不明点は是非コメント欄へご質問ください。■商品説明シャイニングクロコダイル財布色)ミッドナイトブルーサイズ)約20×11×3cm素材)本体クロコダイル(シャムワニ)腹部内装牛革(一部ナイロン使用)ファスナー持ち手クロコダイル革収納)カードポケット×12札入れ×2フリーポケット×3小銭入れ×1BM-17



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