ループウィラー ポケット 限定Tシャツ M loopwheeler

2年程前の限定Tシャツです。千駄ヶ谷で購入。外で数回着用しました。多少の使用感ありますが、目立つダメージはありません。Ｔシャツが増えたのでお譲りいたします。※仕事の都合上、他の出品物と併せて発送予定ですので、場合によっては発送までに少し時間を頂く場合がございますので、予めご了承の上、ご入札下さい。購入前にお声掛け頂ければと思います。また予告なしに出品を取り止める場合もありますので、あらかじめご理解下さい。



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