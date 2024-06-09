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カルミナ ベルト アノネイ社「デマスカブレ」 90cm こげ茶
商品番号 H66623652689
商品名

カルミナ ベルト アノネイ社「デマスカブレ」 90cm こげ茶
ブランド名 カルミナ
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※即購入ＯＫです！【仕様】・ブランド：CARMINA(カルミナ)・カラー：こげ茶(ダークブラウン)・革：アノネイ社　デマスカブレ（DEMASQUABLE）・購入時期：2022年3月・定価：16,500円・サイズ：幅34㎜長さ90cm　※長さはバックルのピンから3個目（中央）の孔までの長さです。公式WEBショップから購入しました。甲革のラスティカーフは、名門アノネイ社のレザーで、靴にする場合には、靴の成型後にハードブラシとワックスを用いて表面に陰影をつけながら仕上げをするブラッシュオフ加工が施されることで、濃淡（ムラ）があるのが特徴です。中央の孔のところに少しだけバックルの跡が付いています（写真5枚目参照）。また、ベルト全体の中央部に少し色が薄くなっているところ（濃淡）があります（写真4枚目参照）。※付属品：購入時の箱、ロゴ入り布袋（写真１・２枚目参照）素材...本革カラー...ブラウン
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