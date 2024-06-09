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サンディエゴ・パドレス　9FIFTY　シュガースカル　スナップバック
商品番号 C57170083279
商品名

サンディエゴ・パドレス　9FIFTY　シュガースカル　スナップバック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★シュガースカル(SugarSkull)★メキシカンスカルやカラベラとも呼ばれる。メキシコにおいて毎年11月1、2日の「死者の日(DayoftheDead)」に飾る置物。●フォルム：9FIFTY●カラー：ブラック●素材：ポリエステル製●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値下げは不可とさせていただきます。ヤンキース　ドジャース　大谷翔平----------当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。
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