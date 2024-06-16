【USA製】CAT ツートーンキャップ 6パネル 刺繍 ヴィンテージ 企業

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商品詳細
建設、農業用重機の企業「CAT」のキャップです。●色：ベージュ、ブルー●頭周：55cm−59.5cm●クラウンの深さ：中間の深さ●素材：コットン●状態クリーニング済み。スナップバックに切断跡がございますが、着用には問題ございません。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品しています。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。ビンテージ帽子ロゴコットンアメリカ製カラー...ベージュ形...ベースボール043MA982
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