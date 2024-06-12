新品未使用（米軍実物）デッドストック、米海軍の甲板作業員、米陸軍・海軍の整備員等に採用されている、リガ―ズベルト（ナイロンのバックルベルト）になります。金属のバックル部は黒塗り、ベルト部分はコヨーテブラウンのナイロン素材になります。米軍で採用されて、実際使用されているベルトですから、機能性・耐久性の良さは言うに及びません。ONESIZE(最大ウエスト100ｃｍ/ナイロン部総丈110cm/幅4.5cm)※多少の誤差はご容赦ください。NSN8415-01-480-0457BLET,RIGGER'S,BROWN1EACHCAGE1B006SP0100-99-D-CB61-0007TRAVISASSNFORTHEBLINDAUSTIN,TEXAS78704MadeinUSA即購入、大歓迎です。新品、未使用品ですが保管時についたシワ、擦れ、ホコリ汚れ等がある場合がございますので、神経質な方のご購入はご遠慮頂きます様お願い申し上げます。また軍物放出品の為、縫製の荒い部分やステッチの飛び、生地の織りキズ等がある場合がございますので軍物放出品に十分ご理解のある方のみご購入をお願い致します。購入後、イメージと違う、サイズが合わない等の、ご購入者様都合でのご連絡にはお答え致しかねますので予めご了承願います。ご不明な点は、購入前にお問い合わせださい。他にも多数出品しております。#hsykon是非ご覧ください。#USARMY #USNAVY#USMILITARY#米軍実物 #RIGGERSBELT#DEADSTOCK#MADEINUSA#militarybelt#リガーズベルト#riggers#riggersbelt#USN#USAF#USARMY#米軍バックルベルト #americanmade#usmc#米軍ナイロンベルト #コヨーテブラウン#usmilitaryriggersbelt#8415014800457 #デッドストックアメリカ製#ミリタリー#インポート#デッドストック #NOS#ニューオールドストック素材...ナイロンカラー...ブラウン



米軍実物 デッドストック ナイロン リガーズ ベルト 黒 40″



米軍実物 デッドストック ナイロン リガーズ ベルト 黒 40″ | hab



Deadstock 1999'S US.Military RIGGER'S BELT NOS 米軍実物 リガ ...



Deadstock 1999'S US.Military RIGGER'S BELT NOS 米軍実物 リガ ...



米軍実物 デッドストック ナイロン リガーズ ベルト グレー 44″



Deadstock 1999'S US.Military RIGGER'S BELT NOS 米軍実物 リガ ...



新品 デッド 米軍実物 US.ARMY RIGGER'S BELTリガーズベルト - www ...



U.S MILITARY / US ARMY BDU RIGGER'S BELT



米軍実物 デッドストック ナイロン リガーズ ベルト グレー 44″ | hab



US(米軍) リガーズベルト/ナイロン/サンド/44インチ/VANGUARD社製/軍 ...



お年玉セール特価】 米軍実物 DSCP ベルトTAN サンド ウェビングベルト ...



米軍実物 デッドストック ナイロン リガーズ ベルト 黒 40″ | hab



米軍実物 デッドストック ナイロン リガーズ ベルト 黒 40″ | hab



U.S MILITARY / US ARMY BDU RIGGER'S BELT



米軍実物 デッドストック ナイロン リガーズ ベルト グレー 44″