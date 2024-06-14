オールドステューシー】00s 黒タグ 両面プリント ツアー Tシャツ 黒 XL ...

ご覧頂きありがとうございます(^^)/ヴィンテージ商品をメインに出品しております。#BBの古着こちらで他の出品商品を閲覧いただけます。‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗●即購入大歓迎☆フォロー割実施中●※～2499円以下→100円引き※2500～4999円→200円引き※5000～9999円→300円引き※10000円以上→500円引きコメントにて「フォロー割」とお知らせください(^^)⚠️購入前でなければ割引できませんのでご注意下さい。まとめ売り始めました。複数購入の場合、更に500円OFF致します。‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗●商品名:OLDSTUSSY2005MAJORBLADETOUR両面プリント半袖Tシャツ古着●ポイント2005年の国内ツアーTシャツです。フロントにはツアーロゴ、背中にはツアー会場とスポンサーロゴ、袖にもさりげなくブランドロゴがプリントされています。古着男子、古着女子、ユニセックスで着用出来ます。メキシコ製●着用感:→メンズXL程度サイズ表記→XL●実寸サイズ(平置き)着丈→75cm肩幅→57cm身幅→60cm袖丈→21cm素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。●カラー:ブラック黒●素材:綿100%●状態プリントの擦れもなくコンディション良好です。まだまだ活躍できる商品だと思います。他の商品もよかったらご覧下さい。#BB古着半袖Tシャツ#BB古着ステューシー※トラブルを未然に防ぐため、購入前に1度プロフィールをご覧下さい。(^.^)管理番号A429



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