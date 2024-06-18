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エルメネジルドゼニア 格子 ドット 人気ブランド 高級シルク100% オシャレ
商品番号 K30369134258
商品名

エルメネジルドゼニア 格子 ドット 人気ブランド 高級シルク100% オシャレ
ブランド名 エルメネジルドゼニア
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:ErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニア:素材:シルク100%大剣先約10cm素人採寸なので多少の誤差がございます。:商品状態:目立ったシミ汚れほつれは無く商品状態は綺麗です。#あきブランドネクタイ　　　　　　　↑↑↑↑その他のネクタイはこちらをプッシュ　中古品になりますのでご理解の上ご購入よろしくお願いします。どんな小さな事でもコメントにてお問い合わせ下さい出来る限りご要望にお応えします。フォローして頂いた方限定でお値引き致します。9192230315
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