③☆良品♪エピＷホック 折り財布 ブルーカラー

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たくさんある商品の中からご覧くださりありがとうございます(^^)＊実績金額を基に各商品ごと独自で査定し、金額を設定しておりますので、無理な値下げ交渉はお控え下さいませ‼️内外共、中古品による多少の使用感あり。なるべく購入者様が気持ち良く御利用して頂く為、できる範囲のメンテナンスを施し出品しております♪内外観共に大きなダメージはありません☆彡外側は全般的に色付艶出しケアを行い、できる範囲で見た目よくメンテナンスしてます♪写真参照ほか特に目立つシミ等なく、見た目は綺麗な状態です☆また縁周りも多少の擦れや色落ち御座いましたのでメンテナンス済み♪なるべく目立たないようになってます♪その他、特に目立つダメージはございません☆彡写真参照内側の札入れ側、表面は特に汚れ染み無く、若干擦れ褪せございますが綺麗な状態です♪写真参照コインスペースは多少の使用感♪ご覧の通りです♪写真参照札入れ部分、折り曲げ箇所の剥がれあり、補色メンテ済み♪写真参照各ポケット内は若干色ハゲありますが、べたつき無く特に支障ございません☆彡ホックも裏表ともに問題無し！もちろん正規品(シリアルナンバー写真掲載)SP0917大手リサイクルショップで購入した鑑定済100%正規品の商品です！【お願い】◆出品中の商品は、全て鑑定済み正規品（本物）です。万が一偽物と判明すれば迅速に返金しますのでご安心下さい。◆状態の感じ方などは個人差もありますし汚れや傷の感じ方も個人差があります。USEDですから細かく全て説明もしきれません。画像が現物です。気になる事見たい画像があれば質問下さい！◆如何なる理由も【返品・返金】をお断りさせて頂きます。コピー品以外の理由での返品返金はお受けできません。◆購入される方は、これら注意事項全てに納得頂けた方のみでお願いします。購入後のクレームやキャンセルはお受けできません。◆トラブル防止の為、神経質な方や評価の悪い方は購入はお控え下さい。◆発送は商品のみとなります。付属品はありませんのでご了承下さい。◆画像と実物の色が若干異なる場合がございますがご了承ください。#ポルトモネビエカルトクレディ