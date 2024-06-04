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送料無料　時代物　陸衛新製　特大宜興紫砂壺/急須　幅40ｃｍ　中国古玩
商品番号 W10744656452
商品名

送料無料　時代物　陸衛新製　特大宜興紫砂壺/急須　幅40ｃｍ　中国古玩
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約　25.5ｃｍ　幅約：40ｃｍ　胴径約　25.5ｃｍご覧のように、特大中国宜興紫砂壺/急須です。手作り、作家物です。状態はとてもよいです、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具#茶道具#リリ博物館
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