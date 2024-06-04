送料無料　時代物　陸衛新製　特大宜興紫砂壺/急須　幅40ｃｍ　中国古玩

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ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約 25.5ｃｍ 幅約：40ｃｍ 胴径約 25.5ｃｍご覧のように、特大中国宜興紫砂壺/急須です。手作り、作家物です。状態はとてもよいです、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸 #中国 #ティーポット#茶器 #文房具#茶道具#リリ博物館