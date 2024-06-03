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ニューエラ　ロサンゼルスエンゼルス　海外別注　59FIFTY
商品番号 K50007564655
商品名

ニューエラ　ロサンゼルスエンゼルス　海外別注　59FIFTY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【日本未発】NEWERAのLOSANGELSANGELSの59FIFTYのキャップです。クローゼット整理の為出品いたします。サイズは7.3/8(58.7cm)数回着用しました。ステッカーは剥がしてあります。ニューヨークのショップにて購入しました別注品です。つば裏カラーはグレーです。サイドには2002年の優勝パッチが付いてます。ご質問等がございましたらお気軽にコメントください。ニューエラ　neweraエンゼルス　大谷翔平mlbメジャーリーグ　古着　ヴィンテージ　日本未発売　海外限定　別注朝岡周　スニダン　SNKRDUNK59FIFTYロサンゼルスエンゼルスgrowaround店舗別注　カスタム
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