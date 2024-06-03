ニューエラ　ロサンゼルスエンゼルス　海外別注　59FIFTY

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【日本未発】NEWERAのLOSANGELSANGELSの59FIFTYのキャップです。クローゼット整理の為出品いたします。サイズは7.3/8(58.7cm)数回着用しました。ステッカーは剥がしてあります。ニューヨークのショップにて購入しました別注品です。つば裏カラーはグレーです。サイドには2002年の優勝パッチが付いてます。ご質問等がございましたらお気軽にコメントください。ニューエラ neweraエンゼルス 大谷翔平mlbメジャーリーグ 古着 ヴィンテージ 日本未発売 海外限定 別注朝岡周 スニダン SNKRDUNK59FIFTYロサンゼルスエンゼルスgrowaround店舗別注 カスタム