この度はご閲覧頂きありがとうございます。100着以上のクージーを取り扱いしております。\"COOGIvintagestore\"と申します。サイズ表記：S平置き実寸：着丈約68cm,身幅約56cm,袖丈約42cm,アームホール約26cm※サイズ表記より平置き実寸を参考にしてください。お手持ちのセーターと比較してみるとわかりやすいです。※平置き寸法の測り方は画像10枚目をご参照ください。素人採寸ですので多少の誤差はございます。コンディション：35新品タグ付き4.5未使用品,1~2回程度の着用回数4着用10回程度の状態が良い3型崩れが無いが、少しのほつれがある2ほつれや多少の痛みあり1大きな穴あき,リブの損傷,大きなシミ細かなシミや汚れなどは画像でご確認をお願い致します。があるという認識でご検討頂ければ幸いです。デザインが派手なので少し離れれば全く気にならないですが、あくまでも主観的判断で個人差はございます。私も人間なので小さな見落としがあるかもしれないです。神経質な方はご購入をお控え下さい。古着ということのご理解有る方のみご購入お願い致します。値下げ交渉のご対応はできません。最後までお読み頂きありがとうございます。引き続き\"COOGIvintagestore\"を宜しくお願い致します。supremeシュプリームnikeナイキadidasアディダスpoloralphlaurenラルフローレンpolosportポロスポーツdogtownjordanジョーダンkarlkaniカールカナイfr2neweram+rcpalmangelspalacexlargeTimberlandundercoverkenzostussygucciapeエイプkithhufwakcomariaワコマリア舐達麻BiggieSnoopdoggoff-white2pacnasrundmcwu-tangkohhdiorhermeschanelpradaburberrycartierLOUISVUITTON



COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac | labiela.com



COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac | labiela.com



特典 COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac ...



COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac 2022年春の ...



COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac-



ストアプロモーション COOGI クージー ニット セーター カーディガン ...



COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac ...



COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac ...



COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac | labiela.com



COOGI クージー ニット カーディガン www.krzysztofbialy.com



COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac ...



COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac | labiela.com



COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac ...



COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac smcint.com



COOGI クージー ニット セーター カーディガン biggie 2pac | labiela.com