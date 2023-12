This is my sportswear cap UGM ver. - キャップ



\u003cRunboys!Rungirls!/ ランボーイズランガールズ\u003e Thisismycap UGMver.東京を代表するトレイルランニングショップ ランボーイズランガールズのオリジナルブランドThisismysportswearから、UGMver.が登場。velospica製です。素材感のあるナチュラルな生地に、UGMロゴをシンプルに刺繍。限定品。完売済。こちらは2022年3月に東京新宿の伊勢丹で開かれたUGMウルトラギアマーケットにて購入したものです。カラー:インディゴ(インディゴは店頭のみの限定品)サイズ:フリー状態:美品[THISISMYSPORTSWEAR]本格的なスポーツ仕様とデイリーユースのボーダレス化を推奨するブランド。サイクルキャップブランドVeloSpicaと共同製作したキャップ、通称THISISMYCAPは、過去様々な話題のブランドとコラボして常に新たな\"MYCAP\"を生み出し続けています。軽量な生地で吸汗性の高い汗止め、自由に形を変えられるツバなど、テクニカルな特徴をさりげなく落とし込んでいるキャップです。ThisismysportswearthisismycapランボーイズランガールズRBRGVeloSpicaディスイズマイスポーツウェアベロスピカトレイルランニングトレランランニングエルドレッソeldoresoアンサー4ディスイズマイスポーツウェアtimsRunboysRungirlsanswer4hungerknockハンガーノックMountainMartialArtsMMAマウンテンマーシャルアーツELDOSESOエルドレッソultraheavyウルトラヘビーマウンテンリサーチmountainresearchパタゴニアpatagoniaノースフェイスthenorthface山と道バリカンズtacomafujiタコマフジレコードジェリーマルケスJMWカラー···ブルー