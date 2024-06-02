♪TIFFANY\u0026Co.(ティファニー) 925シルバー マネークリップ♪

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。TIFFANY\u0026Co.(ティファニー)のシルバー925マネークリップです。ティファニー創業の年「1837」が刻印されたシンプルですが、存在感・実用性もあります。状態は全体的に使用感がありますが、まだまだお使い頂けると思います。クリップ力も問題ないと思います。おおまかなサイズは長さ:約6.5cm/4.5cm、幅:約1.8cmです。購入時期は忘れましたが、香港の直営店にて購入しました。箱はございません。写真の物が全てです。送料込みのお値段となります。NC/NRでお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/recuperation938621.html
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