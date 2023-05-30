オーセンティック・シルバークロスネックレス(50cm)

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。十字架(クロス)を現代風にアレンジし、ファッション性を高めた正統派デザインのネックレスになります。ペンダントトップの縦と横を同じ長さにすることで、全く新しいデザインに生まれ変わっています。ティファニーなどのペンダントトップと遜色ない完成度なので、お好きな方は是非。お手入れも簡単です。【仕様】クロス(十字架)ペンダント：シルバー925製:ペンダントトップサイズ縦20mm(バチカン部分も含む)横幅17cmネックレス:シルバー925製 幅1mm長さ50cm————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊購入前コメントは不要です。#地雷系#十字架#クロス#フォロー割実施中！3L38
http://narcologia.ru/goods/competitive414381.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford560973.html
http://narcologia.ru/goods/plaque711207.html
TIFFANY&Co. ティファニー オープンクロス ネックレス シルバー レディース
TIFFANY&Co. ティファニー オープンクロス ネックレス シルバー レディース
Amazon.co.jp: ケルトクロスネックレススターリングシルバーメンズTwo Sided : ファッション
ネックレス クロス デザイン シルバー アクセサリー 十字架 274A Fの ...
ペアネックレス 016N-KS^ セミオーダーメイド 刻印無料 誕生石 ...
DEAL DESIGN【ディールデザイン】シルバー ネックレス ...
ダブル クロスネックレス 十字架 シルバー925 メンズ ベルエポック好き ...
TIFFANY&Co. ティファニー バード クロス ネックレス シルバー レディース
オーセンティック ペンダント シルバー
クロムハーツ スモールCHクロス ネックレス 925 59.0g ペーパーチェーン20インチ
オーセンティック ペンダント シルバー
CHROME HEARTS クロムハーツ ペーパーチェーン ラージ クロス ネックレス シルバー ユニセックス
Amazon.co.jp: $ 270小売タグクロスシルバーAuthentic Navajo Made by ...
http://narcologia.ru/goods/competitive414381.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford560973.html
http://narcologia.ru/goods/plaque711207.html
TIFFANY&Co. ティファニー オープンクロス ネックレス シルバー レディース
TIFFANY&Co. ティファニー オープンクロス ネックレス シルバー レディース
Amazon.co.jp: ケルトクロスネックレススターリングシルバーメンズTwo Sided : ファッション
ネックレス クロス デザイン シルバー アクセサリー 十字架 274A Fの ...
ペアネックレス 016N-KS^ セミオーダーメイド 刻印無料 誕生石 ...
DEAL DESIGN【ディールデザイン】シルバー ネックレス ...
ダブル クロスネックレス 十字架 シルバー925 メンズ ベルエポック好き ...
TIFFANY&Co. ティファニー バード クロス ネックレス シルバー レディース
オーセンティック ペンダント シルバー
クロムハーツ スモールCHクロス ネックレス 925 59.0g ペーパーチェーン20インチ
オーセンティック ペンダント シルバー
CHROME HEARTS クロムハーツ ペーパーチェーン ラージ クロス ネックレス シルバー ユニセックス
Amazon.co.jp: $ 270小売タグクロスシルバーAuthentic Navajo Made by ...