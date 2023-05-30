オーセンティック・シルバークロスネックレス(50cm)

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ご覧頂きありがとうございます。十字架(クロス)を現代風にアレンジし、ファッション性を高めた正統派デザインのネックレスになります。ペンダントトップの縦と横を同じ長さにすることで、全く新しいデザインに生まれ変わっています。ティファニーなどのペンダントトップと遜色ない完成度なので、お好きな方は是非。お手入れも簡単です。【仕様】クロス(十字架)ペンダント：シルバー925製:ペンダントトップサイズ縦20mm(バチカン部分も含む)横幅17cmネックレス:シルバー925製 幅1mm長さ50cm————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊購入前コメントは不要です。#地雷系#十字架#クロス#フォロー割実施中！3L38