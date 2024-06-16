吉田カバン　ポーター長財布

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商品詳細
ポーターの長財布です。ほとんどカバンに入れて持ち歩いていたので、状態は綺麗だと思います。あくまでも中古です。ご理解の程よろしくお願いいたします。★品番 703-07975★カラー ブラック★表地 バリスターナイロンオックス（ウレタンコーティング）★裏地 500Dポリエステルオックスアクリルコーティング★サイズ W200×H90（mm）★重量 約125グラム★外側 札入れ×1 カード収納ポケット×10 メッシュポケット×1 小銭入れ（メッシュジップポケット）×1 ★MADEINJAPAN★付属品はありません。PORTERHEAT長財布PORTERヒートポーター財布ポーターヒートロングウォレットペットなしタバコなし柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布
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