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吉田カバン　ポーター長財布
商品番号 F44034016707
商品名

吉田カバン　ポーター長財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーターの長財布です。ほとんどカバンに入れて持ち歩いていたので、状態は綺麗だと思います。あくまでも中古です。ご理解の程よろしくお願いいたします。★品番　703-07975★カラー　ブラック★表地　バリスターナイロンオックス（ウレタンコーティング）★裏地　500Dポリエステルオックスアクリルコーティング★サイズ　W200×H90（mm）★重量　約125グラム★外側　札入れ×1　カード収納ポケット×10　メッシュポケット×1　小銭入れ（メッシュジップポケット）×1　★MADEINJAPAN★付属品はありません。PORTERHEAT長財布PORTERヒートポーター財布ポーターヒートロングウォレットペットなしタバコなし柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/competitive442881.html
http://narcologia.ru/goods/ordering891279.html
http://narcologia.ru/goods/peroration155515.html
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