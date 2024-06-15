ネックレス vintage

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面白いデザインのネックレスだと思います！使わなくなったため出品します！写真三枚目のように変色している部分があります！神経質な方の購入はお控えください！usaアメリカ古着ヴィンテージus古着levisリーバイスwranglerラングラーedwinエドウィンレトロ古着championチャンピオンbrooksbrothersブルックスブラザーズノースフェイスグラミチストリートstussyステューシーカーハートcarharttdickiesディッキーズusarmyアーミーusnavyusAirForceアメリカ軍ミリタリーecwcsエクワックスcarharttハリウッドプラネットディズニーミッキーbigmacビックマックネルシャツus古着ralphlaurenラルフローレンadidasnikeアディダスナイキchampionリバースウィーブ60s70s80s90smadeinusaアメリカ古着ヴィンテージus古着levisリーバイスwranglerラングラーedwinエドウィンレトロ古着stussyoldstussyoldstussyoldsurfsurfstyleビラボン bearnevグラミチ アメリカ製 Columbiaトレイルパンツ ナローパンツ ノースフェイス バルトロ ヌプシ ブラックカルチャー サーフ系 アウトドア アウトドアブランド キャップgapoldgapギャップ オールドギャップ エルエルビーン エディーバウワー mont-bellモンベル llbeanTOMMYHILFIGERトミーヒルフィガーNAUTICAノーティカLevi'sSILVERTABリーバイスシルバータブKARLKANIENYCESEANJOHNSOUTHPOLEPHATFARMカールカナイエニーチェショーンジョンサウスポールファットファーム古着90sB系HIPHOPビッグシルエットオーバーサイズストリート菅田将暉あいみょんコムドットゆうた成田凌野村周平長瀬智也