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TENDERLOIN　リブワークジャケット
商品番号 S30836882061
商品名

TENDERLOIN　リブワークジャケット
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロイン　リブワークジャケットサイズM20年ほど前に河原町の正規店で購入してます。写真4.5襟元のリブは多少毛玉できてます。写真6袖のリブはほとんど毛玉できてないですが、写真7のように使用により生地に少しテカリがでてます。裏地のキルティングにもほつれないと思います。全体的に特筆するダメージなく、まだまだ着ていただけると思います。素人採寸着丈　69身幅　57肩幅　50袖丈　60
http://narcologia.ru/goods/message370827.html
http://narcologia.ru/goods/flight189028.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce29955.html
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