TENDERLOIN　リブワークジャケット

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商品詳細
テンダーロイン リブワークジャケットサイズM20年ほど前に河原町の正規店で購入してます。写真4.5襟元のリブは多少毛玉できてます。写真6袖のリブはほとんど毛玉できてないですが、写真7のように使用により生地に少しテカリがでてます。裏地のキルティングにもほつれないと思います。全体的に特筆するダメージなく、まだまだ着ていただけると思います。素人採寸着丈 69身幅 57肩幅 50袖丈 60
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