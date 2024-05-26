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PORTER×BEAUTY\u0026YOUTH コラボ パスケース
商品番号 T52604804343
商品名

PORTER×BEAUTY\u0026YOUTH コラボ パスケース
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTER×BEAUTY\u0026YOUTHコラボパスケース使用予定がないため出品いたします。数回の使用のため、状態は良いと思います。スエード生地がオシャレです。質問など気軽にしていただければと思いますが、他フリマサイトにも出品予定のため、申し訳ありませんが、早い者勝ちとさせていただきます。即購入可能です。#パスケース#定期入れ#PORTER#カードケース#PORTER#吉田カバン
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