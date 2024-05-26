✨️良品 ルイヴィトン ダミエ グラフィット コインカードホルダー レザー 黒

#カリンの古着屋⤴︎こちらから出品一覧が見れます。★LOUISVUITTON多数出品中合わせてご覧下さい【美品鑑定済】ルイヴィトンダミエグラフィットコインカードホルダーフラグメントケースパスケースシリアル刻印あり金具シルバー金具ロゴLVメンズレディースユニセックス男女兼用最高級高品質☆ブランドLOUISVUITTONルイヴィトン☆カラーブラック黒ノワール☆シリアルFH4250☆型番M64038☆購入元日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場☆素材レザー☆サイズ横幅約14.5cm高さ約8cm厚み約1cm※平置き採寸。誤差はご了承下さい☆付属品無し☆状態B良品:使用、保管に伴う若干の反り多少の擦れ、傷などはあるものの、使用上問題はなくまだまだご使用いただけるお品です。ご不明点ございましたらお気軽にコメントください^^ご購入前にプロフィールのご確認をお願いします。多数のブランド品を出品しておりますのでぜひ合わせてご覧ください(*´﹀`*)#カリンの古着屋=ここから全商品一覧が見れます♡お気軽にコメント下さい♪



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