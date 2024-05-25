新品未使用★VANS/CLASSICS/26cm★V2993 INDY/

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新品未使用、自宅保管品になります。色…BLACK/Whiteサイズ…26cm(US8)メンズ\"商品概要\"タン、履き口のフォームを厚くし、カップインソールを採用したスケート仕様の一足。アッパーにキャンバスを使用しつま先を覆うラバーが特徴的なデザインが特徴的で、軽量EVAアウトソールを採用で履き心地も軽快です。オールドスクール(OLDSKOOL)と少し似たデザインですが、こちらの方が軽いです。