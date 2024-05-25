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新品未使用★VANS/CLASSICS/26cm★V2993 INDY/
商品番号 Y22513932569
商品名

新品未使用★VANS/CLASSICS/26cm★V2993 INDY/
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用、自宅保管品になります。色…BLACK/Whiteサイズ…26cm(US8)メンズ\"商品概要\"タン、履き口のフォームを厚くし、カップインソールを採用したスケート仕様の一足。アッパーにキャンバスを使用しつま先を覆うラバーが特徴的なデザインが特徴的で、軽量EVAアウトソールを採用で履き心地も軽快です。オールドスクール(OLDSKOOL)と少し似たデザインですが、こちらの方が軽いです。
http://narcologia.ru/goods/message913727.html
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新品未使用★VANS/CLASSICS/26cm★V2993 INDY/
新品】【未使用】VANS 25.5ｃｍ ホワイト V2993 INDY バンズ ...
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