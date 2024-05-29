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人気商品!! FENDI フェンディ　リング　メンズ
商品番号 J20833049338
商品名

人気商品!! FENDI フェンディ　リング　メンズ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★即購入OK!!【ブランド】FENDI【定価】41800円【購入先】FENDI心斎橋店【商品説明・状態】使用回数は数回ですが一部分だけ傷ありです。【季節】オールシーズン【カラー】シルバー【サイズ】Msize★平置き採寸cm表記となります。素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。【商品について】※画像はご覧になっているパソコン・モニター等により実際の商品と多少色味が異なる場合がございますのでご了承ください。※自宅保管となりますので神経質な方はご購入をお控えください。【発送について】※発送方法は、らくらくメルカリ便です。できるだけお安く出品するためにも、圧縮して小さく折りたたんで梱包致しますので予めご了承ください。H\u0026MUNIQLOGUAZULZARABershkaforever21GAPWEGORODEOCROWNSCalvinKleinsupremeしまむら　PoloRalphLaurenGuessSTUSSYTOMMYHILFIGERLevi’sFAD3Who’swhoFOGESSENTIALSWHO’SWHOFENDI
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