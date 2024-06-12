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Boss SD-1 Super Overdrive Pedal 新品状態です
商品番号 I71605287938
商品名

Boss SD-1 Super Overdrive Pedal 新品状態です
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SD-1(SuperOverDrive)BOSS#BOSS#SD_1_SuperOverDrive_種類...エフェクター・プロセッサー９月６日Amazonで購入しましたがギターアンプとの相性が気に入らないので出品いたします。テストで一度だけ使用しただけの新品状態ですのでAmazonから届いた状態の本体に箱、取扱説明書でお送りいたします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic343012.html
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