Boss SD-1 Super Overdrive Pedal 新品状態です

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商品詳細
SD-1(SuperOverDrive)BOSS#BOSS#SD_1_SuperOverDrive_種類...エフェクター・プロセッサー９月６日Amazonで購入しましたがギターアンプとの相性が気に入らないので出品いたします。テストで一度だけ使用しただけの新品状態ですのでAmazonから届いた状態の本体に箱、取扱説明書でお送りいたします。
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