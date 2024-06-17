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新品 47 BRAND アスレチックス コーデュロイ '47 ヒッチ キャップ
商品番号 K62726473080
商品名

新品 47 BRAND アスレチックス コーデュロイ '47 ヒッチ キャップ
ブランド名 フォーティーセブンブランド
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入前にコメントお願いします。47BRAND【フォーティーセブンブランド】OaklandAthleticsThickCorduroy'47HitchCap【オークランドアスレチックスコーデュロイ'47ヒッチキャップ】MLBオークランドアスレチックスのコーデュロイキャップ。【'47HITCHの特徴】緩やかなカーブドバイザーでピンチ5パネル、前立メッシュバックラムパネルにより型崩れしない構造、レトロなシルエット仕様。プラスチック製のアジャスターにより快適なフィット感を実現します。サイズ：FREE（55-61cm）色：DARKGREEN素材：100%POLYESTER生産国：CHINAカラー...グリーン形...ベースボール
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