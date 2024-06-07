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- 美品 小村雪岱「河岸」美人画 木版画 版元：安達豊久 落款入り 掛軸 日本画家
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商品詳細
ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：小村雪岱版画集「河岸」作家名：小村雪岱技法：木版画版元：安達豊久彫：大倉半兵衛摺：山田裕爾軸先：竹製本紙：紙本紙内落款がございます。掛軸裏に版元等の情報がございます。限定300部の内、第140号タトウ箱、桐箱、黄布、説明書きの紙2枚が付属いたします。色がない部分にうっすらとシミがあります（最後の写真参照）が、他は綺麗な美品です。サイズ全体：縦125センチ×横31.5センチ（軸先含まず）画：縦23センチ×横25.7センチ＜作者来歴＞【小村雪岱】1887-1940日本画家。埼玉県川越生れ。書家安並家の養子となり，本名は安並泰輔。東京美術学校日本画科で下村観山に学んだのち，松岡映丘に師事し，古画の模写を行った。舞台装置，版画，さし絵にもすぐれ，風俗考証には定評があった。発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。（お盆も発送お休みです）予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。1105#骨董 #骨董品 #日本 #日本画 #アート #美術 #絵画 #浮世絵 #美人図 #美人画 #版画 #インテリア #和風 #和室 #古民家 #美術品 #貴重 種類...木版画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像
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http://narcologia.ru/goods/stage669597.html
http://narcologia.ru/goods/browse856791.html
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