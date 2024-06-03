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Dime 限定刺繍キャップ
商品番号 X92737218283
商品名

Dime 限定刺繍キャップ
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数少ないレアな限定デザインです。ほとんど着用することが無く、状態は未使用に近いほど綺麗です
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