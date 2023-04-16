新品未使用品 Patagonia パタゴニア クラシックレトロXジャケット ...

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★【新品未使用】パタゴニアクラシックレトロXジャケット23056ＬDarkNaturalw/PlumeGreyタグ等捨ててあります。風が強く肌寒い天候に最適な、防風性を備えた温かいジャケット。ポリエステル100％（リサイクル・ポリエステル50〜85％）のボンデッド・６ミリ厚パイル・フリース素材を使用し、フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用【風を防ぎ熱を逃さないフリース】ポリエステル100％（無地はリサイクル・ポリエステル85％、プリントはリサイクル・ポリエステル50％）のボンデッド・６ミリ厚パイル・フリース。裏地は防風性バリヤーを施し、ハイキュ・ピュア防臭加工済みのポリエステル100％（リサイクル・ポリエステル50％）のワープニット・メッシュ【ウインドフラップ付きフロントジッパー】内側にウインドフラップを備えたフルレングスのフロントジッパー【Yジョイントの袖】肩と腕の動きやすさを促進するYジョイントの袖【ポケット】縦型ジッパー式チェストポケットが１つ。起毛ポリエステル・メッシュの裏地付きジッパー式ハンドウォーマーポケットが２つ【ヒップまでの丈】ヒップまでの長さ【この製品を製造する工場の従業員を支援】工場の従業員にプレミアム賃金が支払われるフェアトレード・サーティファイドの縫製を採用【原産国】ベトナム製【重さ】774g(27.3oz)【素材】本体：13オンス・ポリエステル100％（無地はリサイクル・ポリエステル85％、プリントはリサイクル・ポリエステル50％）のボンデッド・６ミリ厚パイル・フリース。裏地：防風性バリヤーを施し、ハイキュ・ピュア防臭加工済みの3.2オンス・ポリエステル100％（リサイクル・ポリエステル50％）のワープニット・メッシュ。チェストポケットと襟の外側とウインドフラップ：平織りの3.4オンス・ナイロン100％。DWR（耐久性撥水）加工済み。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用