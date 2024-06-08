クロムハーツヘアゴムBSフレア

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商品詳細
クロムハーツのヘアゴムになります。バングルなどに重ね付けするとかなりお洒落です。ブレスレットとして使用していましたが、あまり使わなくなったので出品します。インボイスなどはございませんので、全て画像判断でお願い致します。●付属品：なし。●その他、注意事項：目立つ傷、汚れなどありませんがシルバー特有の黒ずみがございます。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。いかなる場合も返品は出来ません。アクセサリー材質···シルバー
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