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ジミーチュウ JIMMY CHOO スタースタッズ 小銭入れ　コインケース　財布
商品番号 B33919737599
商品名

ジミーチュウ JIMMY CHOO スタースタッズ 小銭入れ　コインケース　財布
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約5年ほど前に購入しました。最近使っていないため、出品致します。目立った傷はありませんが、使用感はありますので、ご了承ください。
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