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グッチ　ＭＡー1 リバーシブル ボンバージャケット ブルゾン GG 総柄 ロゴ
商品番号 F45264027561
商品名

グッチ　ＭＡー1 リバーシブル ボンバージャケット ブルゾン GG 総柄 ロゴ
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 36,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ナイロン色　ネイビーサイズ　４４(S)着丈　約70センチ肩幅　約43センチ身幅　約45センチ袖丈　約63センチ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ジップ・ボタン···ジップアップ季節感···春、秋、冬グッチ　リバーシブルボンバージャケットです。着用機会がないため出品します。着用回数２回のため状態は新品に近いです。あくまでも中古品であるため神経質な方のご購入はお控え下さい。付属品なし。素材···ナイロンジップ・ボタン···ジップアップ値下げ交渉承ります。
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GUCCI　グッチ　GGナイロン リバーシブル ボンバージャケット　ブルゾン　メンズ 48　ネイビー　レッド　参考定価\220,000　 （2120000218071）　【432】
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