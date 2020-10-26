グッチ　ＭＡー1 リバーシブル ボンバージャケット ブルゾン GG 総柄 ロゴ

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素材···ナイロン色 ネイビーサイズ ４４(S)着丈 約70センチ肩幅 約43センチ身幅 約45センチ袖丈 約63センチ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ジップ・ボタン···ジップアップ季節感···春、秋、冬グッチ リバーシブルボンバージャケットです。着用機会がないため出品します。着用回数２回のため状態は新品に近いです。あくまでも中古品であるため神経質な方のご購入はお控え下さい。付属品なし。素材···ナイロンジップ・ボタン···ジップアップ値下げ交渉承ります。