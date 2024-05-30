【新品未使用】LOEWE ロエベ　キーリング　バッグチャーム　キーホルダー

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LOEWEロエベのバッグチャームです。新品未使用ですが、数年自宅で保管してあったものになるので、神経質な方はご遠慮ください。スカーフを購入したときの箱(写真のもの)に入れて保管してました。発送時も箱に入れたまま発送いたします。デザインに一目惚れしましたが、もったいなくてなかなか使用できずにいたので出品いたします。定価：46,000円＋税送料込み即購入OK値下げ不可ジョナサン・アンダーソンJWANDERSON