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【新品未使用】LOEWE ロエベ　キーリング　バッグチャーム　キーホルダー
商品番号 A38437868708
商品名

【新品未使用】LOEWE ロエベ　キーリング　バッグチャーム　キーホルダー
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWEロエベのバッグチャームです。新品未使用ですが、数年自宅で保管してあったものになるので、神経質な方はご遠慮ください。スカーフを購入したときの箱(写真のもの)に入れて保管してました。発送時も箱に入れたまま発送いたします。デザインに一目惚れしましたが、もったいなくてなかなか使用できずにいたので出品いたします。定価：46,000円＋税送料込み即購入OK値下げ不可ジョナサン・アンダーソンJWANDERSON
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