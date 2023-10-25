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nonnative 迷彩ジャケット JACKET ノンネイティブ 2
商品番号 M91119725845
商品名

nonnative 迷彩ジャケット JACKET ノンネイティブ 2
ブランド名 ノンネイティブ
特別価格 税込 11,858 円
在庫状況 あり

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商品詳細

nonnativestudentblousoncottonripstopノンネーティブ　ステューデント　ブルゾン　コットン　リップストップ定価は60000円位でした。迷彩ジャケットJACKETMA-1スタジャンをジップアップにした様な型ちです。プリマロフト素材で軽くて暖かいです。primaloftcamoリップストップのウッドランドカモに茶色x白のリブが良い感じです。裏地にもこだわっていてオススメです。ラグランスリーブダブルジップ正規店購入　数回程度の着用の美品サイズ2着丈67cm身幅56cmノンネイティブ2
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