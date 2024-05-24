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【used】指輪 リング フォーク リメイク アクセサリー 男女兼用
商品番号 I24844202751
商品名

【used】指輪 リング フォーク リメイク アクセサリー 男女兼用
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎他のサイトでも出品しております。予告なしで消す事があります。交渉中、やりとり中でも、購入希望が早かった方が優先になります。予めご了承下さい。トラブルになりますので、購入の前にコメント頂けますようお願い致しますm(._.)m✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎・サイズ内径　1.9cm・状態used的な傷汚れはありますが、まだまだ、ご愛用いただけます。あくまでも、中古品ですのでやや使用感はあります。【必ず購入前に、お読み下さい】古着屋で買って、自身が数回着用し自宅で保管していた物です。※必ず、自宅で洗濯した物をお送り致します。古着に慣れてない方、中古品に抵抗がある方は購入をお控え下さい。着るのに支障のないと思われる細かい傷、小さな汚れ、使用感は提示していない可能性があります。予めご了承下さい。もちろん、大きな目立つ汚れ、傷は提示いたしますので画像などでご確認の上で、ご購入お願い致します。※あくまでも、個人的感覚での判断です。※検品は素人の為、見落としがあるかもしれません。基本的に返品は致し兼ねます。・サイズが合わなかった。・提示している汚れ、傷、使用感がやっぱり気になる。・イメージと違った。・似合わなかった。などの理由での返品は致し兼ねます。気になる点がありました、気軽にコメント下さい。#古着#古着女子#洋服#婦人服#春服#夏服#秋服#冬服#VINTAGE#ヴィンテージ#ヴィンテージファッション#ファッション#used#レトロ#レトロ柄#80's#70's#カラフル#派手#個性派#個性的#花柄#ドット柄#総柄#高円寺#下北#堀江#アメ村#中崎#指輪#リング#フォークリング#リメイク#リメイクアクセサリー#アクセサリー
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