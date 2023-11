Vektor shop × First Last グラフペーパー

2023年8月発売で発売日にグラフペーパー東京にて購入二回着用のみニューヨークを拠点に活動するデザイナーNickMassarelliと、LAを拠点とするフォトグラファー兼アートディレクターのSeanMurrayにより、2018年に創立されたクリエイティブユニット”FirstLast”とのコラボレーションアイテム。FirstLastによるオリジナルグラフィックを刺繍し、コラボレーションを象徴するようVektorshopのピスネームを配した、6パネルキャップ。後頭部のアジャスターにてサイズ調整が可能。サイズ:ONESIZE#vendor#sophnet#thenorthface#patagonia#minotaur#kaptainsunshine#graphpaper#auralee#Arc’teryx#TEATORA#N.HOOLYWOOD#WhiteMountaineering#DESCENTE#hobo#moncler#canadagoose#comoli



南貴之が手掛ける Vektor shop® とクリエイティブユニット First Last ...



南貴之が手掛ける Vektor shop® とクリエイティブユニット First Last ...



南貴之が手掛ける Vektor shop® とクリエイティブユニット First Last ...



南貴之が手掛ける Vektor shop® とクリエイティブユニット First Last ...



南貴之が手掛ける Vektor shop® とクリエイティブユニット First Last ...



南貴之が手掛ける Vektor shop® とクリエイティブユニット First Last ...



南貴之が手掛ける Vektor shop® とクリエイティブユニット First Last ...



南貴之が手掛ける Vektor shop® とクリエイティブユニット First Last ...



南貴之による新レーベル・Vektor shop®とFirst Lastのコラボレーション ...



大切な人へのギフト探し shop Vektor × グラフペーパー キャップ Last ...



ここに行けばすべて完結。グラフペーパーのブランドショップを含む複合 ...



ここに行けばすべて完結。グラフペーパーのブランドショップを含む複合 ...



ここに行けばすべて完結。グラフペーパーのブランドショップを含む複合 ...



Vektor shop × First Last / VS Cap ”First Last”



2023年最新】vektの人気アイテム - メルカリ