Vektor shop × First Last グラフペーパー

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商品詳細
2023年８月発売で発売日にグラフペーパー東京にて購入二回着用のみニューヨークを拠点に活動するデザイナーNickMassarelliと、LAを拠点とするフォトグラファー兼アートディレクターのSeanMurrayにより、2018年に創立されたクリエイティブユニット”FirstLast”とのコラボレーションアイテム。FirstLastによるオリジナルグラフィックを刺繍し、コラボレーションを象徴するようVektorshopのピスネームを配した、6パネルキャップ。後頭部のアジャスターにてサイズ調整が可能。サイズ:ONESIZE#vendor#sophnet#thenorthface#patagonia#minotaur#kaptainsunshine#graphpaper#auralee#Arc’teryx#TEATORA#N.HOOLYWOOD#WhiteMountaineering#DESCENTE#hobo#moncler#canadagoose#comoli
http://narcologia.ru/goods/plaque490607.html
http://narcologia.ru/goods/slide554387.html
http://narcologia.ru/goods/perforce918365.html
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南貴之が手掛ける Vektor shop® とクリエイティブユニット First Last ...
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ここに行けばすべて完結。グラフペーパーのブランドショップを含む複合 ...
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Vektor shop × First Last / VS Cap ”First Last”
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