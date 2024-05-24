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Vektor shop × First Last グラフペーパー
商品番号 L40288020012
商品名

Vektor shop × First Last グラフペーパー
ブランド名 グラフペーパー
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年８月発売で発売日にグラフペーパー東京にて購入二回着用のみニューヨークを拠点に活動するデザイナーNickMassarelliと、LAを拠点とするフォトグラファー兼アートディレクターのSeanMurrayにより、2018年に創立されたクリエイティブユニット”FirstLast”とのコラボレーションアイテム。FirstLastによるオリジナルグラフィックを刺繍し、コラボレーションを象徴するようVektorshopのピスネームを配した、6パネルキャップ。後頭部のアジャスターにてサイズ調整が可能。サイズ:ONESIZE#vendor#sophnet#thenorthface#patagonia#minotaur#kaptainsunshine#graphpaper#auralee#Arc’teryx#TEATORA#N.HOOLYWOOD#WhiteMountaineering#DESCENTE#hobo#moncler#canadagoose#comoli
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南貴之が手掛ける Vektor shop® とクリエイティブユニット First Last ...

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