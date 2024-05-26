プエルタデルソル　 ヘマタイト　ダイヤモンド リング

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商品詳細
[商品情報]ブランド：PUERTADELSOLアイテム名：ヘマタイト×ダイヤモンドリング品番：R222色：シルバーサイズ：10号素材：シルバー950ヘマタイトダイヤモンド定価：59,400円状態：着用におけるキズ等あります。材質···シルバー
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PUERTA DEL SOL（プエルタ デル ソル） R222 BK シルバー/ブラックダイヤモンド/ヘマタイト
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