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ニューエラ　パドレス　キャップ
商品番号 J85610062144
商品名

ニューエラ　パドレス　キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,596 円
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商品詳細

9fortyなのでアジャスターで調整できます。数回外でかぶりました。状態は良いと思います。シールはすぐ剥がすタイプなのでついてませんし色落ちも無しです。色はカーキです。
http://narcologia.ru/goods/message471727.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion691678.html
http://narcologia.ru/goods/mythic228135.html
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