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商品詳細
自身で並び原宿店舗で購入しました、正規品です。コレクションとして集めていて、ほとんど使用していないので美品ですが、自宅保管のため商品の状態を「やや傷や汚れあり」にしています。委託店で購入すると13万円しますので、値下げ交渉不可。状態は写真でご確認下さい。プロフィールお読み下さい。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi235847.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring802996.html
http://narcologia.ru/goods/smear294304.html
goro's(ゴローズ) K18付印台イーグルメタル
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