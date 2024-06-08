goro's(ゴローズ) K18付印台イーグルメタル

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自身で並び原宿店舗で購入しました、正規品です。コレクションとして集めていて、ほとんど使用していないので美品ですが、自宅保管のため商品の状態を「やや傷や汚れあり」にしています。委託店で購入すると13万円しますので、値下げ交渉不可。状態は写真でご確認下さい。プロフィールお読み下さい。